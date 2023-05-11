Эксклюзив 11 мая 2023, 18:07 Всадники на лошадях устроили переполох на улицах Сочи Полицейские ищут всадников, которые устроили скачки на лошадях по тротуарам в Сочи РИА «Новости»

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Жители Сочи пожаловались на всадников на лошадях, которые гарцевали по тротуарам и хамили прохожим. Видео со скакунами разлетелось по Сети.

Судя по кадрам, мужчины на лошадях забрались на ротонду у морского порта Сочи. Они встали на коней и начали фотографироваться.

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Эту же компанию заметили, предположительно, на улице Орджоникидзе. Девушка пыталась снять происходящее на камеру. Одному из мужчин это не понравилось. Всадник направил коня на нее и стал хамить.

«Решила снять красивых лошадок, а ездок направил на меня лошадь. Что творится в Сочи, меня просто хотели затоптать. <…> К тому же пьяный, и матом меня кроет», — рассказала девушка в социальных сетях.

Другие горожане засняли толпу всадников, мешавших движению автомобилей и создававших аварийную ситуацию на дороге.

Как сообщили «360» в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю, правоохранители уже начали проверку по данным ситуациям.

«По выявленной в Сети публикации зарегистрировали материал <…> и назначили проведение проверки. По результатам будет вынесено законное процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что сейчас правоохранители устанавливают личности нарушителей общественного порядка.