ВС России поразили подразделения ВСУ на николаево-криворожском направлении | 360°

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ВС России поразили подразделения ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны: ВС России поразили подразделения ВСУ на николаево-криворожском направлении

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Российские ВКС высокоточными ракетными ударами поразили подразделения двух бригад украинских военных на николаево-криворожском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, ВСУ потеряли за сутки на этом направлении более трехсот человек, еще около тысячи украинских военных ранены.

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В районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ», — добавил он.

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Представитель Минобороны также заявил, что в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области российские силы ликвидировали станцию радиоэлектронной борьбы, а в Краматорске Донецкой Народной Республики удалось уничтожить цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня.

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