Почти 2 тысячи машин приняли участие в автопробеге в поддержку ВС РФ в Москве

Масштабный автопробег в поддержку российской армии прошел в Москве. В нем приняли участие около двух тысяч автомобилей.

Колонна стартовала от 54-го километра МКАД. Сотни машин с развевающимися флагами РФ под звуки гимна России двинулась в сторону центра Москвы.

Один из участников акции, Борис Муравьев, рассказал, что не мог остаться просто в стороне, когда ВС РФ проводят спецоперацию по защите ДНР и ЛНР.

«Душа позвала, потому что в такое время духоподъемное для нашей страны, когда наши солдаты под руководством нашего верховного главнокомандующего занимаются специальной операцией на территории Украины, ну я не мог остаться просто в стороне, мне кажется. Мне захотелось быть обязательно с теми людьми, которые поддерживают это», — пояснил он.

Некоторые водители украсили свои машины и флагами ДНР. «Я здесь со своими друзьями-единомышленниками. Принимаем участие, потому что считаем нужным и важным поддержать нашу армию, нашего главнокомандующего. Те действия, которые сейчас проводит наша армия, они направлены на мир и на защиту всех нас», — отметил координатор движения «Сорок сороков» Владимир Носов.

Автопробег организовали жители Москвы и Красногорска. Парковка, откуда стартовала колонна, собрала людей самых разных возрастов и профессий. Всех объединило желание поддержать свою страну.

«Люди на самом деле ждали этого момента очень долго, и они все как один. <…> И здесь сегодня они рядом, плечом к плечу стоят», — сказал организатор автопробега Алексей Авсецин.

Колонна автомобилей проехала по Можайскому шоссе, Кутузовскому проспекту, выехала на Новый Арбат, далее проследовала мимо здания МИД России. Прохожие приветствовали водителей, махали им в ответ и снимали колонну на видео. Финальной точкой автопробега стала Поклонная гора.