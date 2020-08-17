ВС разрешил россиянам уходить пораньше с работы в день рождения. Но есть одно условие

«Подобный поступок не является поводом для увольнения, а работодателям и судам при решении трудовых споров следует опираться на основополагающие принципы разбирательств: справедливость, равенство, соразмерность, законность и гуманизм», — приводит сайт текст сообщения ВС.

Ранее жительница Волгограда лишилась работы после того, как ушла домой пораньше в день рождения. Работодатель счел это прогулом, хотя у коллектива была договоренность с непосредственными руководителями о том, что в праздничный день можно отправиться домой раньше обычного.

Женщина подала в суд с требованием восстановить ее в должности и взыскать компенсацию за моральный вред. Дзержинский суд Волгограда частично удовлетворил ее требования, снизив размер компенсации. Областной суд решение отменил и иск отклонил.