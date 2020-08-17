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    17 августа 2020, 11:37

    ВС разрешил россиянам уходить пораньше с работы в день рождения. Но есть одно условие

    Андрей Иванов

    Верховный суд (ВС) России не увидел ничего противозаконного в том, чтобы россияне уходили с работы раньше в свой день рождения. Это возможно, если в офисе есть такая традиция, сообщил сайт Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).
    ВС разрешил россиянам уходить пораньше с работы в день рождения. Но есть одно условие

    «Подобный поступок не является поводом для увольнения, а работодателям и судам при решении трудовых споров следует опираться на основополагающие принципы разбирательств: справедливость, равенство, соразмерность, законность и гуманизм», — приводит сайт текст сообщения ВС.

    Ранее жительница Волгограда лишилась работы после того, как ушла домой пораньше в день рождения. Работодатель счел это прогулом, хотя у коллектива была договоренность с непосредственными руководителями о том, что в праздничный день можно отправиться домой раньше обычного.

    Женщина подала в суд с требованием восстановить ее в должности и взыскать компенсацию за моральный вред. Дзержинский суд Волгограда частично удовлетворил ее требования, снизив размер компенсации. Областной суд решение отменил и иск отклонил.

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