Церемония вручения премии «Золотой глобус» в 2022 году пройдет без трансляции на телевидении или иных ресурсах. Об этом изданию Deadline сообщил представитель Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA).

Он отметил, что в 2022 году мероприятие будет носить приватный характер. Итоги премии огласят на официальном сайте премии и в социальных сетях.

Решение не размещать трансляцию вручения премии в Сети не связано с контрактом Голливудской ассоциации иностранной прессы с телеканалом NBC. Источник уточнил, что NBC не мешает HFPA вести прямую трансляцию.

«Золотой глобус», как премия за заслуги в области кинематографа и телевидения, вручается с 1944 года. В жюри состоят 90 международных журналистов.