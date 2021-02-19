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    19 февраля 2021, 12:23

    Врио начальника нижневартовской полиции уволили за «урок по действиям на беспорядках»

    Гора Орлов

    Врио начальника управления МВД по Нижневартовску уволен после «урока по действиям на беспорядках» в школе. Видеозапись с урока просочилась в интернет и стала обсуждаемой. Ранее в школе проводилась проверка по данному поводу.

    Врио начальника нижневартовской полиции уволили за «урок по действиям на беспорядках»

    Врио начальника управления МВД по Нижневартовску Олег Сураев уволен после «урока по действиям на беспорядках» в школе, об это сообщило МВД. К такому решению пришла комиссия югорской силовой структуры после проведения служебной проверки. Другие семь сотрудников органов внутренних дел были предупреждены о неполном служебном соответствии или же получили строгий выговор.

    МВД после «урока по действиям на беспорядках» в нижневартовской школе заявило, что считает недопустимым привлечение детей к подобным мероприятиям.

    МВД инициировало служебную проверку после урока с участием полиции, на котором детей разделили на «силовиков» и «протестующих» и разыграли массовые беспорядки.

    Ранее нарушений закона об образовании при проведении урока мужества с элементами акции протеста в школе № 42 Нижневартовска не выявляли, также сообщили РИА «Новости» в пресс-службе городской администрации по итогам проведенной внутренней проверке.