Врио начальника нижневартовской полиции уволили за «урок по действиям на беспорядках»

Врио начальника управления МВД по Нижневартовску уволен после «урока по действиям на беспорядках» в школе. Видеозапись с урока просочилась в интернет и стала обсуждаемой. Ранее в школе проводилась проверка по данному поводу.

Врио начальника управления МВД по Нижневартовску Олег Сураев уволен после «урока по действиям на беспорядках» в школе, об это сообщило МВД. К такому решению пришла комиссия югорской силовой структуры после проведения служебной проверки. Другие семь сотрудников органов внутренних дел были предупреждены о неполном служебном соответствии или же получили строгий выговор.

МВД после «урока по действиям на беспорядках» в нижневартовской школе заявило, что считает недопустимым привлечение детей к подобным мероприятиям.

МВД инициировало служебную проверку после урока с участием полиции, на котором детей разделили на «силовиков» и «протестующих» и разыграли массовые беспорядки.

Ранее нарушений закона об образовании при проведении урока мужества с элементами акции протеста в школе № 42 Нижневартовска не выявляли, также сообщили РИА «Новости» в пресс-службе городской администрации по итогам проведенной внутренней проверке.