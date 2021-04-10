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    10 апреля 2021, 08:54

    Врио губернатора Ульяновской области отправил правительство региона в отставку

    Анастасия Калинина

    В субботу стало известно, что врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских официально отправил правительство региона в отставку, поручив исполнять обязанности до сформирования нового кабинета министров. Это следует из подписанного распоряжения, сообщило РИА «Новости».

    Врио губернатора Ульяновской области отправил правительство региона в отставку

    «Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских своим распоряжением официально отправил правительство региона в отставку, поручив ему исполнять обязанности до сформирования нового кабинета министров», — говорится в документе.

    В четверг, 8 апреля, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов покинул пост. Он был губернатором региона с 2005 года. Свое решение об отставке он объяснил планами баллотироваться в Госдуму, выборы в которую пройдут в 2021 году. Он полагает, что, работая в Госдуме, сможет принести больше пользы для местных жителей.

    Президент России Владимир Путин принял отставку Морозова и подписал указ о назначении сенатора Алексея Русских временно исполняющим обязанности главы региона. Глава государства отметил, что Морозов за время работы на посту губернатора сделал немало для Ульяновской области.