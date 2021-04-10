Врио губернатора Ульяновской области отправил правительство региона в отставку

В субботу стало известно, что врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских официально отправил правительство региона в отставку, поручив исполнять обязанности до сформирования нового кабинета министров. Это следует из подписанного распоряжения, сообщило РИА «Новости».

«Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских своим распоряжением официально отправил правительство региона в отставку, поручив ему исполнять обязанности до сформирования нового кабинета министров», — говорится в документе.

В четверг, 8 апреля, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов покинул пост. Он был губернатором региона с 2005 года. Свое решение об отставке он объяснил планами баллотироваться в Госдуму, выборы в которую пройдут в 2021 году. Он полагает, что, работая в Госдуме, сможет принести больше пользы для местных жителей.

Президент России Владимир Путин принял отставку Морозова и подписал указ о назначении сенатора Алексея Русских временно исполняющим обязанности главы региона. Глава государства отметил, что Морозов за время работы на посту губернатора сделал немало для Ульяновской области.