Врио губернатора Хабаровского края наймут телохранителей за счет бюджета

В документе о техническом задании говорится, что это работа круглосуточная и не предусматривает выходных.

Сотрудникам предстоит заниматься охраной жизни и здоровья высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, включая охрану зданий и помещений, где он появляется. Кроме того, заказчика нужно консультировать по вопросам правомерной защиты от посягательств.

Все охранники получат единую форму: светлые рубашки, классические костюмы, галстуки и темные туфли. Со своей стороны у работников должно быть служебное и гражданское оружие. В последнем случае речь идет об электрошокере. Стрелять из служебного оружия можно только при угрозе террористической атаки или нападения на охраняемое лицо.

Охранники обязаны обследовать все места, куда направляется глава региона. Если там найдут отравляющие вещества, взрывоопасные предметы — сотрудникам нужно вызвать оперативные службы и охранять место до их прибытия. Параллельно с этим к главе региона не будут подпускать посторонних лиц, пока угрозы для его жизни или здоровью не устранят.

Также охранная организация должна обеспечить главу региона тревожной кнопкой, если ему понадобятся дополнительные телохранители. При этом они должны быть еще и очень быстрыми. В случае вызова в Хабаровске они должны быть около губернатора не позднее, чем через семь минут. Если вызов идет из районов региона — то это время увеличивается до 10 минут.

Если какой-то охранник не понравится заказчику, то исполнитель должен его сменить. Итоги тендера подведут 10 декабря.

Нынешним врио губернатора Хабаровского края является Михаил Дегтярев. Недавно он рассказал, что ему поступают угрозы. Он уже усилил охрану и даже поставил металлоискатель в своей приемной. «Поступают угрозы. Есть агентурная информация», — заявил он. По мнению руководителя региона, его работа в крае вызвала недовольство у тех, кого «оттащили от корыта».