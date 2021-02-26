Врио главы Мордовии отправил все правительство региона в отставку

Врио главы Мордовии Артем Здунов объявил об отставке регионального правительства. Информация об этом появилась на официальной странице республики в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, Здунов подвел итоги 100 дней своей работы в регионе и признал работу правительства неудовлетворительной, сообщило РИА «Новости».

Осенью прошлого года президент России Владимир Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года. После он назначил врио главы республики Артема Здунова.

В начале февраля Максим Топилин ушел в отставку с поста главы Пенсионного фонда РФ. Его сменил глава Фонда соцстрахования Андрей Кигим. Максим Топилин был назначен председателем правления Пенсионного фонда РФ 22 января 2020 года.