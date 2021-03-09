Врио главы Мордовии назвал ситуацию в регионе критической

В Мордовии сформировалось критическое положение. Врио главы региона Артем Здунов заявил, что к этому причастны отправленные в отставку члены правительства республики.

«Что касается отставки правительства, конечно, мы пытались совместно обдумать пути выхода из кризиса. Я бы все-таки назвал эту отставку по большей части именно отставкой председателя правительства. В отставку были отправлены те люди, которые в определяющей роли были причастны к формированию такого критического состояния в республике», — процитировало РИА «Новости» Здунова.

Врио главы подчеркнул, что ситуация в республике критическая.

Здунов объявил об отставке кабинета министров Мордовии в конце февраля. Причиной такого решения стали, как заявил врио главы региона, самоустранение от решения проблем республики председателя правительства и некоторых министров.

Как говорится в сообщении на официальном портале органов госвласти Мордовии, все министры будут продолжать работу в должности исполняющих обязанности.

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.