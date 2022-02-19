Врио главы МЧС России обозначил приоритетные задачи по ситуации с беженцами из Донбасса

Врио главы МЧС России Александр Чуприян провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону. Он обозначил приоритетные задачи по ситуации с беженцами из Донбасса.

На всех пунктах пропуска Чуприян потребовал организовать круглосуточный контроль за загруженностью с учетом зимнего времени, сообщила пресс-служба МЧС России. Всем нуждающимся, в случае необходимости, должна быть оказана всесторонняя помощь.

Врио главы МЧС потребовал в течении суток организовать за каждым пунктом временного размещения бригады, которые будут ответственны за выплаты денежных средств жителям Донецкой и Луганской областей.

В числе приоритетных задач было поставлено, определить, какие регионы, кроме Ростовской области, готовы принять у себя беженцев.

На сегодня в Ростовской области функционирует шесть автомобильных, два железнодорожных и семь пешеходных пунктов пропуска.

Накануне произошло серьезное обострение ситуации в Донбассе. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в любой момент украинские войска могут начать наступление. В Ростовскую область с территории непризнанных ДНР и ЛНР потянулись беженцы. В регион также прибыли врио главы МЧС Александр Чуприян и глава Роспотребнадзора Анна Попова.