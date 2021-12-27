Врио главы МЧС Александр Чуприян подвел итоги года

Врио главы МЧС Александр Чуприян дал интервью для сайта kp.ru в День спасателя, который отмечается 27 декабря. Он рассказал, каким был этот год для МЧС.

«Год еще не закончился. Но за 11 месяцев статистика уже есть. Так вот, за это время бойцы МЧС спасли и эвакуировали более 200 тысяч человек из пожаров, из зон чрезвычайных ситуаций», — рассказал Чуприян.

Однако есть и поводы для беспокойства — за этот год возросло количество чрезвычайных ситуаций.

«Этот рост связан в первую очередь с паводками, с лесными пожарами», — пояснил он.