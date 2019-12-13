Врио главы Иркутской области приедет в Тулун

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 14 декабря приедет с рабочим визитом в Тулун. Этот город больше всего пострадал во время летних паводков в Приангарье.

Игорь Кобзев воевал в Чечне и помогал попавшим в беду: что известно о врио главы Приангарья Подробнее

«Уже завтра я планирую поездку в Тулун», — приводит слова Кобзева РИА «Новости».

Кобзев стал врио главы Приангарья по указу президента России Владимира Путина. После назначения он назвал своей главной задачей восстановление прав местных жителей, которые пострадали от паводков.

Как отмечал полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, почти все граждане уже получили сертификаты на жилье, в регионе начали строительство объектов, но проблема с восстановлением прав действительно есть.

По его словам, чтобы разобраться с этой проблемой, нужно создать определенные списки. Необходимо понять, сколько людей хотят купить строящееся жилье, сколько еще не сделали ремонт и какие дома могут прийти в негодность.

В конце июня в Приангарье произошел сильный паводок, а через месяц в область пришло второе наводнение. В результате погибли 26 человек, в воде оказалось около 11 тысяч домов. Наибольший ущерб понесли Нижнеудинск и Тулун.