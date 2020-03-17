Врио главы ЕАО застрял в лифте больницы после капитального ремонта

Проверка капитального ремонта детской областной больницы закончилась конфузом для врио главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна. Он застрял в лифте.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя правительства региона, ситуация разрешилась благополучно и губернатора достали из застрявшего лифта. Ирония заключается в том, что Гольдштейн приехал проверить, насколько качественно в больнице провели капитальный ремонт.

Издание Baza на своем канале в Telegram уточнило, что вместе с губернатором в лифте застрял также главный врач больницы. Процесс освобождения Гольдштейна попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как механик раздвигает двери, но сама кабина до этажа не доехала. Специалист уточнил, что в лифт могло зайти много людей, поэтому он застрял. Он попросил сотрудников больницы подержать дверь, а сам встал на крышу кабины.



В самом медицинском учреждении пояснили, что лифт предназначен только для экстренных случаев. Не исключено, что двое взрослых мужчин в кабине могли стать причиной перегрузки.