Врезавшийся в детский сад грузовик попал на видео

Грузовик, протаранивший детский сад в Ханты-Мансийске, попал на камеры видеонаблюдения. Ролик оказался в распоряжении «360».

На кадрах видно, как неуправляемый автомобиль на приличной скорости пробивает ворота детского сада и вылетает на детскую площадку. Несколько человек, которые в это время находятся там, в панике убегают от грузовика в разные стороны. Не сбавляя скорости, машина сбивает несколько игровых конструкций и врезается в стену.

Автомобиль въехал в здание детского сада «Елочка» по адресу: улица Кирова, дом 15. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. Из-за этого он не смог остановиться и съехал с горки, на скорости протаранил ворота, а затем врезался в стену. Заведующая «Елочкой» Инна Ярманова рассказала «360», что неуправляемая машина не нанесла серьезных повреждений зданию.

Никто из воспитанников детского сада, которые в момент столкновения находились внутри здания, не пострадал. Сам водитель также избежал серьезных травм.