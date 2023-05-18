Общество 18 мая 2023, 16:09 «Время ушло». Володин назвал английский мертвым и призвал учить другие языки Спикер Госдумы Володин предложил учить китайский язык вместо английского Freepik

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Английский язык не востребован. Вместо него нужно учить другие языки, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом написал ТАСС.

«Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский — это мертвый язык. Все, время ушло», — сказал спикер.

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Володин отметил, что Китай является ярким примером сохранения культуры и традиций. По словам председателя, «это толерантность во всем, философия».

Ранее Володин назвал нынешних президентов США, Украины, Франции, также канцлера Германии людьми из прошлого. Он заявил, что именно эти люди сделали все для того, чтобы «ввергнуть» мир в войну. Поэтому в будущем прекрасном мире их не будет — граждане западных стран не простят своим лидерам всего сделанного.