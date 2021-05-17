Время сдачи ЕГЭ и ОГЭ увеличат ученикам казанской школы, где произошла стрельба

Начальник управления образования Казани Ирек Ризванов рассказал, что ученики девятых и 11-х классов гимназии № 175, где произошла стрельба, получат дополнительные полтора часа на сдачу ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщил ТАСС.

«По результатам комиссии учащиеся 9-х классов будут сдавать ОГЭ только по русскому языку. <…> Дополнительное время получат и ученики 11-х классов, продолжительность ЕГЭ для них также увеличена на 1,5 часа», — уточнил Ризванов.

«Газета.ru» напомнила, что 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего в казанской гимназии № 175 стрельбу, арестовали на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 11 июля.