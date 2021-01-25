Время ремонта в жилых домах предложили ограничить в России

Шумные ремонтные работы в жилых домах предложили ограничить до трех дней в неделю. Но эта норму не предполагается распространять на новостройки.

Авторами этой инициативы выступила Общественная палата России. Соответствующее письмо, как сообщила газета «Известия», направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину. Эту идею уже поддержали в «Деловой России», эксперты общественного совета при Минстрое, а также в Госдуме.

Шумные ремонтные работы на сегодняшний день разрешены восемь часов в сутки, кроме воскресенья и праздничных дней. Но, по мнению авторов инициативы, длительный сильный шум мешает работать на удаленке. Кроме того, он негативно сказывается на здоровье.

Как уточняется в письме, в прошлом году в России был принят закон об удаленной работе, который в том числе предусматривает, что работодатель может в случае чрезвычайных ситуаций переводить сотрудников на дистанционку.

Из-за недостатка физической нагрузки во время удаленки могут обостриться хронические болезни. Иммунная система от постоянного сидения дома начинает работать со сбоями, и шансы подхватить вирус повышаются. Для удаленки необходимо правильно организовать рабочее место и освещение, чтобы избежать проблем с позвоночником и нервной системой.

Также каждые полчаса необходимо вставать из-за стола и немного двигаться, чтобы организм работал в здоровом ритме.