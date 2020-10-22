Время работы кафе и ресторанов в Петербурге ограничили

Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, в том числе при гостиницах, будут закрыты с 23:00 до 06:00. Ограничение действует до 29 ноября.

При этом разрешена доставка заказов еды на дом, на предприятия и в номера гостиниц.

Запрет на работу ночью не относится к заведениям, расположенным на территории АЗС, вокзалов и аэропорта. Однако мероприятия в таких заведениях будут запрещены в любое время.

Для заведений общепита также вводится система QR-кодов.

«Всем организациям и индивидуальным предпринимателям вне зависимости от видов экономической деятельности необходимо принять стандарт безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а также получить уникальный QR-код, подтверждающий соответствие деятельности организации или индивидуального предпринимателя требованиям такого стандарта», — говорится в постановлении.

Код необходимо разместить при входе в заведение на видном месте.