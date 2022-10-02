Время работы Ботанического сада в Петербурге изменится | 360°

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Время работы Ботанического сада в Петербурге изменится

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С понедельника, 3 октября, Ботанический сад в Санкт-Петербурге изменит время работы. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на официальную группу Ботанического сада «ВКонтакте».

Начиная с 3 октября кассы и вход в парк будут работать до 17:00, выход из парка — до 18:00.

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С ноября и до весны понедельник в Ботаническом саду будет являться выходным днем.

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