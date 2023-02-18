Общество 18 февраля 2023, 10:51 Время полумер прошло. Рогов предложил задуматься об ужесточении мер против наводчиков ВСУ Рогов: наводчиков ВСУ при поимке просто выдворяют из Запорожья, но время полумер прошло РИА «Новости»

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Наводчиков ВСУ при поимке в Запорожской области просто выдворяют за пределы региона. Никакого наказания, соразмерного вине, для них нет, сообщил в своем Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, сейчас становится очевидно, что ситуацию нужно менять.

Рогов обратил внимание, что в последнее время в соцсетях и мессенджерах высказывают недовольство в связи с выдворением за пределы освобожденной части Запорожской области наводчиков и агентуры противника.

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Он подчеркнул: те, кто подлежит водворению, не попадут в обменный фонд, чтобы их могли обменять на пленников в застенках СБУ. По словам Рогова, такого обменного фонда просто не существует.

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Глава движения привел несколько примеров, когда в результате действий наводчиков ВСУ гибли мирные жители. В частности, он обратил внимание на обстрел 14 января города Пологи. Тогда в результате удара ВСУ погибли четыре человека, пятеро были ранены.

«Метили в здание администрации, а основной удар пришелся на продуктовый магазин напротив. Людей, находящихся там, буквально разметало. <…> Не обошлось без участия наводчика», — пояснил Рогов.

Он подчеркнул, что агентура, наводчики, корректировщики, диверсанты не несут уголовной ответственности за свои преступления. А оставшиеся так называемые «ждуны» видят это и начинают наглеть еще больше.

«Время полумер прошло, а людское терпение не безгранично. Впереди весенне-летняя военная кампания. Обстрелов меньше не станет, попыток терактов — тоже. Так, может, стоит подумать над тем, как купировать возможные угрозы?» — задался вопросом Рогов.