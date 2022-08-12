Госкорпорация «Ростех» провела корпоративный чемпионат «Время первых — 2022», в котором впервые участвовали не только сотрудники организаций корпорации, но и школьники из Москвы и Подмосковья. Соревнования собрали более 700 сотрудников из 90 организаций и свыше тысячи студентов и школьников и стали самыми масштабными за всю историю корпоративных чемпионатов Ростеха.

«Мы хотим подчеркнуть престиж и важность рабочих профессий, ведь руками этих людей создается техника, известная во всем мире. В этом году мы впервые пригласили к участию школьников и студентов, чтобы талантливая молодежь смогла увидеть в деле уже состоявшихся профессионалов, познакомиться с тонкостями их ремесла и попробовать ту или иную специальность на себе», — рассказал заместитель генерального директора госкорпорации Дмитрий Леликов.

Школьники и студенты колледжей погрузились в рабочую среду под руководством профессиональных наставников. Молодежь смогла познакомиться с широким кругом профессий в разных областях промышленности, пройти своеобразный тест-драйв специальностей.

Для школьников провели экскурсии в технополисе «Москва», ребята могли поучаствовать в квесте, пройти профориентационную пробу и заработать местную валюту — «ростехкоины», чтобы потом обменять их на призы. Кроме того, школьникам предложили попробовать себя в 3D-печати, управлении дронами, робототехнике, бережливом производстве и других дисциплинах.

Юниоры также узнали, как создавать игры на языке программирования Python, и сразу выполнили задание по отладке кода компьютерной игры, а также изготовили углепластиковое крыло самолета с помощью специального VR-тренажера. Учащимся рассказали о возможном карьерном развитии на промышленных предприятиях корпорации. Программу для школьников организовали в рамках системной работы Ростеха с Департаментом образования и науки Москвы в формате «от школьной скамьи до рабочего места».

После мероприятий более 100 школьников признались, что хотели бы работать на предприятиях госкорпорации.

«Знаете, как определяется компания, у которой есть будущее? Это та компания, которая работает с молодежью. Ведь сегодняшние школьники и студенты уже завтра могут пополнить ряды государственной корпорации», — заметил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

Он подчеркнул, что и перспективная молодежь, и талантиливые сотрудники предприятий очень нужны стране.

«Когда я вошел в зал, моему удивлению не было предела. Я увидел и молодежь, и сотрудников предприятий — азартных, готовых идти вперед», — поделился Неумывакин.

В рамках соревнований лучшие работники предприятий Ростеха продемонстрировали свое мастерство на пяти площадках в 20 компетенциях, среди которых инженерная графика CAD, прототипирование, сварочные технологии, токарные работы на станках с ЧПУ. Работа длилась три дня. Все конкурсные задания были максимально приближены к реальным задачам на предприятиях. Чемпионат строился по принципу ГТО, по результатам выбрали лучших работников в каждой из компетенций. По мере выполнения заданий участникам присваивались баллы. По сумме баллов участников поделили на три уровня: «Первый в своем деле», «Профессионал высокого уровня» и «Специалист высокого уровня».

Профессионалы, получившие максимальное количество баллов, войдут в сборную Ростеха, которая представит корпорацию в национальных чемпионатах рабочих профессий. Кроме того, их будут рекомендовать для кадровых резервов предприятий и перспективных проектов.

Победителями и призерами стали 96 мастеров своего дела и 11 юниоров. Первое место в общекомандном зачете заняла команда холдинга «Вертолеты России». Сотрудники предприятий завоевали 12 медалей: четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые.

В компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники» победили студенты Политехнического колледжа имени Годовикова Роберт Ярбулов и Оксана Лобачева. В «Аддитивном производстве» первое место заняла Варвара Володина из школы № 1539, а в направлении «Инженерный дизайн CAD» — воспитанник Центра детского творчества «Строгино» Александр Саволайнен. В компетенциях «Интернет-маркетинг», «Рекрутинг», «Электроника» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (числовое программное управление) лидировали студенты Московского государственного образовательного комплекса Анастасия Ткачук, Вероника Дубинина, Яков Ломакин и Кирилл Жилкин.

«Сотрудничество с корпорациями способствует профессиональной адаптации студентов колледжей с первых дней обучения. Мы готовы к запросам отрасли, а подобные совместные мероприятия позволяют сверить наше понимание того, что от образования ожидает рынок труда», — пояснил заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Александр Тверской.

Помимо состязаний участников основной и юниорской категорий, состоялись первенства для представителей экспертного сообщества Агентства развития навыков и профессий по методике Эксперт Скиллс. Участники продемонстрировали мастерство, знание соревновательных механизмов и умение профессионально выполнять роль эксперта-наставника на площадке. Победили три эксперта в компетенциях «Охрана окружающей среды» и «Производственная сборка изделий авиационной техники». Призы им вручила директор по управлению персоналом Ростеха Юлия Цветкова.

Она пожелала победителям расти профессионально и поддерживать в этом своих учеников.

«Мы не просто отмечаем самых лучших, но создаем среду для развития всего нашего трудового коллектива», — отметила Цветкова.

Заместитель гендиректора Ростеха Николай Волобуев, обратившись к участникам соревнований, отметил, что благодаря им «растет престиж промышленных отраслей, уровень профессионализма и качества продукции в корпорации».

«Во главу угла нашего чемпионата мы поставили три основополагающих принципа: мы делаем общее дело во благо нашей страны, мы создаем среду для развития нового, и мы заботимся о жизни и развитии нашего коллектива. Основываясь на этих принципах, мы решаем все поставленные перед нами задачи», — добавил Волобуев.

Участники соревнований не только растут профессионально, но и получают возможность стать «лидерами изменений на своих предприятиях», подчеркнул заместитель гендиректора.

По мнению зампредседателя Военно-промышленной комиссии при правительстве России Олега Бочкарева, подобные соревнования «важны и очень нужны».

«Самое главное, будьте убеждены, что вы занимаетесь важным и любимым делом. Лидеры нужны всегда, а такие мероприятия позволяют выявить лучших из лучших», — уверен он.