Время общей минуты молчания 22 июня утвердили в России

В День памяти и скорби, 22 июня, в России ежегодно будут проводить минуту молчания. К ней присоединятся все регионы страны в 12:15 по московскому времени.

Закон о минуте молчания подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на портале правовой информации. Документ поддержали в Кабмине.

Время проведения общероссийской акции выбрано неслучайно: в эти минуты 22 июня 1941 года в эфир выпустили обращение к гражданам о нападении нацистской Германии на СССР.

Автором законопроекта выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, уточнила «Парламентская газета». По ее словам, обязательная минута молчания 22 июня позволит почтить память 27 миллионов граждан нашей страны, которые погибли на Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 год.

В Москве, добавило РИА «Новости», минута молчания начнется после возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, куда приедет президент РФ Владимир Путин вместе с ветеранами.