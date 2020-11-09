Время на обследование пациентов рассчитал Минздрав

Согласно документу, прием у хирурга должен длиться 26 минут, у онколога — 23 минуты, у инфекциониста — 20 минут. Отмечается, что в течение этого времени врач должен осмотреть пациента и заполнить необходимую документацию.

«Речь в приказе идет о нормативах, необходимых для планирования деятельности медорганизации. То есть это, по сути, условные единицы, которые будут использовать, в частности, чтобы понять, сколько пациентов врач может принять за смену, и сформировать электронную очередь», — уточнил глава думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.