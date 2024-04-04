Общество 04 апреля 2024, 14:25 «Время Н»: всего 4,4% жителей Нижегородской области придерживаются правил ЗОЖ

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Лишь 4,4% жителей Нижегородской области ведут здоровый образ жизни, свидетельствуют данные постоянного мониторинга. Соответствующий показатель явно далек от мечты, отметила главный врач регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая в беседе с сайтом «Время Н».

По ее мнению, правила ЗОЖ должны закрепиться в жизни хотя бы половины населения. Важно отказаться от употребления алкоголя, курения, а также обратить внимание на правильное питание, призвала эксперт. Кроме того, она посоветовала уделять не меньше получаса в день физической активности.