Общество 26 марта 2024, 15:46 «Время Н»: шесть отраслевых центров компетенций откроют в Нижегородской области за два года

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Процесс создания отраслевых центров компетенций (ОЦК) начался в Нижегородской области. В течение двух лет планируется открытие шести таких организаций. Об этом сообщил сайт «Время Н».

По словам члена Проектного офиса по развитию человеческого капитала региона Елены Александровой, ОЦК будут включать практико-ориентированные программы. Соответствующая методика позволит подготовить специалистов за короткие сроки.

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Кроме того, предполагается переобучение имеющихся сотрудников под руководством преподавателей и наставников, добавила эксперт.