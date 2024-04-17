17 апреля 2024, 16:06
«Время Н»: Минтуризм Нижегородской области наградили за вклад в гастрономическое развитие региона
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области получило награду в спецноминации Всероссийской ресторанной премии за вклад гастрономическое развитие региона. Об этом сообщило «Время Н».
Замгубернатора области Олег Беркович подчеркнул, что за последний год в субъекте появилось много новых мест: «Министерство завтраков», «Метеор», Mayar, «Мануфактура», «Гусь в яблоках» и другие.
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Торжественное награждение премии WHERETOEAT Russia 2024 прошло в концертном зале «Зарядье» в Москве.
Награды
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