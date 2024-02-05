Общество 05 февраля 2024, 17:41 «Время Н»: форма пупка не зависит от действий акушеров во время родов

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Форма пупка не зависит от того, как его «завязал» акушер после родов. Пост на эту тему опубликовали в сообществе нижегородского роддома № 1 в одной из соцсетей, сообщило агентство «Время Н».

Новорожденным на остаток пуповины накладывают специальную скобку, которая не затрагивает саму кожу. После этого формируется рубец, остаток пуповины высыхает и отваливается вместе со скобкой.

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Нижегородские врачи отметили, что форма пупка является исключительно наследственной особенностью.