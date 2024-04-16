Общество 16 апреля 2024, 15:31 «Время Н»: число жителей Нижнего Новгорода с диагнозом «наркомания» снизилось на 10,5% в 2023 году

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Антинаркотическая комиссия Нижегородской области сообщила о снижении числа жителей административного центра с диагнозом «наркомания» на 10,5% в 2023 году. Об этом написало ИА «Время Н».

В докладе говорится, что больше всего таких людей проживает в Автозаводском районе, однако за прошлый год их количество уменьшилось с 1222 человека до 1067.

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В Канавинском районе число наркозависимых сократилось с 619 до 533, в Ленинском — с 444 до 413, в Сормовском — с 333 до 298. Меньше всего граждан с подобным диагнозом проживает в Советском, Московском, Приокском и Нижегородском районах.