22 июня 2023, 18:41
Время допуска к иконе «Троица» в храме Христа Спасителя ограничат
Московская епархия: время доступа к «Троице» в храме Христа Спасителя сократят на два часа
Время доступа к иконе «Троица» в Храме Христа Спасителя в Москве сократится на два часа, сообщила в Telegram-канале Московская епархия.
С 23 июня допускать верующих в храм для поклонения святыне будут с 10:00 до 17:00. Раньше икона была доступна для прихожан до 19 часов вечера.
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Кроме того, в епархии допустили технические перерывы, чтобы обеспечить подходящие условия для сохранения святыни. Их продолжительность может составлять до 60 минут.
Икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым, будет находиться в кафедральном соборном храме с 4 июня до 18 июля.
Ранее Владимир Легойда заявил, что не менее восьми тысяч человек ежедневно поклоняются иконе с момента ее размещения в храме Христа Спасителя.
Религия
Москва 2023
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