Временный стационар для больных COVID-19 появится в парке «Сокольники»

«Во временных сооружениях типа roder размещаются около трех тысяч коек. Также были выбраны несколько объектов, такие как „Сокольники“ — где-то на 1,2 тысячи койкомест, в [ледовом дворце] „Крылатское“ — где-то на 1,1 тысячи мест, ВДНХ — около 1,7 тысячи койкомест», — рассказал Бирюков.

Кроме того, больных COVID-19 готовятся принять в выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной и в торговом центре «Москва» в столичном районе Люблино. Всего к приему новых пациентов могут переоборудовать более 40 городских площадок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более половины всех пациентов в столичных больницах занимают больные COVID-19.

Два новых инфекционных стационара готовятся к открытию и в Подмосковье — в выставочном центре «Крокус Экспо» и парке «Патриот». В каждом из них будет по 1,5 тысячи коек.