Временный QR-код станут выдавать в Москве при проблемах с получением постоянного

В случае проблем с выдачей постоянного QR-кода в Москве для посещения ресторанов и кафе техподдержка оформит временный цифровой сертификат.

Как говорится в сообщении профильной службы сайта мэра Москвы, временный код будет действовать две недели, а выдавать его будут в течение часа после обращения в техподдержку.

После ухудшения ситуации с коронавирусом столичные власти ввели жесткие ограничения: запретили кафе и ресторанам пускать посетителей без QR-кода о вакцинации или наличии антител и обязали работников сферы обслуживания сделать прививку. Похожие меры приняли и в некоторых других регионах России. Отказников предупредили об отстранении от работы и лишении зарплаты и отпуска.

Такой поход к вакцинации спровоцировал прививочный бум — люди стали массово записываться на укол. Темпы кампании увеличились почти в два раза. За прошедшие сутки в России выявили 20 393 случая COVID-19. Этот показатель держится на уровне конца января второй день. Общее количество зафиксированных случаев заражения SARS-CoV-2 выросло до 5 409 088.