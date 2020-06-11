Временные стационары в парке «Патриот» и «Крокусе» решили оставить на июнь

Сейчас пациентов с COVID-19 лечат в подмосковном парке «Патриот» и «Крокус Экспо». Эти временные стационары решили оставить на июнь.

«Они пока есть, они служат таким транзитом на пути к госпиталям. И там, и там под 300 человек. Как правило пациенты легкой или максимум средней тяжести. Там тяжелых больных практически нет, а если есть, то сразу госпитализируем в постоянный стационар. Пока в июне мы их оставляем», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что больницы в регионе будут переходить в обычный режим работы. При этом койки для пациентов с COVID-19 остаются.

«Мы действуем по географическому принципу — везде, север, юг, запад, восток — здесь ковидные койки оставляем, чтобы маршрутизация была. И с другой стороны, готовим койки для оказания общих медицинских услуг», — пояснил глава региона.

Госпиталь в «Крокус Экспо» начал работать в Подмосковье 12 мая. Его возвели всего за неделю для помощи пациентам с коронавирусом. В тот же день первых пациентов принял стационар на базе конгрессно-выставочного комплекса Минобороны России «Патриот».