Временные пошлины на экспорт металла захотели ввести в России

В Минэкономразвития предложили ввести временные пошлины на экспорт черных и цветных металлов с 1 августа до 31 декабря. Они будут состоять из специфической и базовой ставки в 15%. Об этом рассказал глава ведомства Максим Решетников.

«Предлагается ввести временные экспортные пошлины на ключевые товары черной и цветной металлургии <…> на пять месяцев. И за это время разработать постоянно действующий механизм, который позволит аккумулировать часть прибыли этой сферы, благоприятной конъюнктуры в том случае, если ситуация продолжится в следующих годах, уже в бюджете», — приводит ТАСС слова министра на заседании правительства.

Решетников отметил, что комбинированная пошлина будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической. Ее будут рассчитывать по минимальной цене за тонну металла. Для черных металлов уже сформировали четыре ценовых коридора. При экспорте цветных металлов специфическую ставку определили на основе цены видов продукции. На медь она составит 1226 долларов за тонну, на никель — 2321 доллар, на алюминий — 254 доллара.

Специалисты Минэкономразвития проработали вопрос введения этой пошлины вместе с коллегами из Минпромторга, Минфина и других ведомств. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что экспортные пошлины — это наиболее щадящий инструмент регулирования цен для металлургических компаний.