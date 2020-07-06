Временные госпитали в «Крокусе» и «Патриоте» начали разбирать в Подмосковье

Московская область постепенно оправляется от коронавируса. В последнее время в день регистрируют менее 300 случаев. Это значит, что уже можно разбирать специально созданные для борьбы с пандемией госпитали. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас максимально исторически было по тысяче в день, а сейчас это меньше 300 случаев. Освобождаются койки — мы подходим к тому, что разбираем и „Крокус“ (госпиталь в „Крокус Экспо“ — прим. ред.), и „Патриот“ (госпиталь в парке „Патриот“ — прим. ред). Потихоньку, по крайней мере, к этому этапу подходим», — рассказал Андрей Воробьев.

По его словам, большинство ранее перепрофилированных клиник вернулось к обычному режиму работы. Сейчас многие жители региона нуждаются в оказании различных медицинских услуг: начиная от стоматологов и заканчивая сложными операциями в самых разных областях.

«Главный санитарный врач на основании коэффициентов, индексов и ситуации дал возможность нам открыть детские сады, спортивные сооружения. Запрос на детские сады был огромный, потому что, понятно, родители работают, и когда не с кем ребенка оставить дома, а летние лагеря еще не начали функционировать, — это всегда, как говорят в народе, головная боль», — пояснил губернатор.

Воробьев поручил министру образования области и главам округов пристально следить за соблюдением правил безопасности во время работы детских садов.

Сделайте звонок управляющим, руководителям детских садов. Убедитесь, что все, что связано с комфортным и безопасным пребыванием наших детей, обеспечено на каждой территории из всех вверенных вам Андрей Воробьев.

Ранее стало известно, что от COVID-19 в Московской области уже вылечились почти 39 тысяч человек. С начала пандемии там заразились 59 345 жителей региона. Жертвами вируса стали 959.