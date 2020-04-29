Временные госпитали на 10 тысяч коек появятся в Москве

Долечивать пациентов с коронавирусом в Москве будут во временных госпиталях. Их построят при больницах и развернут там до 10 тысяч коек.

«В настоящее время принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на 10 тысяч коек», — приводит столичный оперштаб по борьбе с пандемией слова мэра Москвы Сергея Собянина.

Градоначальник отметил, что перечень временных госпиталей до конца не проработан. Их использование будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.

На прошлой неделе правительство утвердило список больниц в регионах, которые перепрофилируют в инфекционки. В него попали и частные клиники. За минувшие сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. Из них в Москве — 2220. Количество зараженных увеличилось до 99 399 человек. От COVID-19 умерли 972 инфицированных.

28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Он призвал всех сограждан к самоизоляции и соблюдению всех ограничений, чтобы не допустить дальнейшего распространения заразы.