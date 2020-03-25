Временную отмену коммунальных платежей не поддержали в Госдуме

«Граждане России по уровню доходов у нас абсолютно разные… И всех граждан поголовно освобождать от уплаты коммунальных платежей, я считаю, нецелесообразно… Если мы сегодня прекратим платить за жилищно-коммунальные услуги, то предприятия, в том числе региональные, окажутся без финансовых средств. И, как снежный ком, люди, работающие в отрасли, останутся без заработной платы, без доходов. И отрасль останется без доходов», — пояснил Качкаев.

Депутат предложил пойти на компромисс в этом вопросе. По его мнению, можно снизить планку субсидирования.

«Субсидирование у нас в среднем предусмотрено, что если ты тратишь 22% на коммунальные услуги, то сверх этого государство субсидирует. Возможно, стоит снизить планку: не 22%, а больше 10%. В Москве, например, предельный объем трат на ЖКХ 5%. То есть, если ты тратишь на жилищно-коммунальные услуги больше, чем 5% семейного дохода, то ты получаешь субсидии от правительства Москвы», — заметил заместитель председателя.

Ранее депутат Василий Власов призвал на время карантина из-за коронавируса освободить жителей России от выплат по коммунальным услугам.