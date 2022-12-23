Общество 23 декабря 2022, 09:44 Временное ограничение на полеты в 11 аэропортов России продлили до января Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов страны до 2 января 4045/Freepik / freepik

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Временные ограничения на полеты в российские аэропорты в центральной части и на юге страны продлили до 03:45 2 января. Информацию об этом опубликовали на сайте Росавиации.

Режим временного ограничения полетов действует с 24 февраля. Он распространяется на воздушные гавани Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Анапы, Белгорода, Курска, Воронежа, Брянска, Липецка и Элисты.

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Остальные аэропорты страны работают штатно, подчеркнули в ведомстве. Росавиация также обратила внимание, что авиакомпании ранее получили рекомендации перевозить пассажиров, используя аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

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Пассажиров попросили проверять данные о расписании работы аэропортов и авиаперевозчиков на их официальных сайтах.