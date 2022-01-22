Временно закрыли 20 заведений в Петербурге за акцию против QR-кодов

20 заведений общепита закрыли в Санкт-Петербурге на время. Все они участвовали в акции против QR-кодов.

Об этом сообщило издание Znak со ссылкой на СКР. Полиция провела рейд. Оказалось, что все эти заведения пускают посетителей без сертификата о вакцинации.

«Выявлены многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в сфере защиты прав потребителей», — рассказали в ведомстве.

В итоге на 32 юридических лица завели административные протоколы. Из заведений изъяли технику и некоторые документы.

Ранее в Курганской области приостановили действие QR-кодов. Заведения можно будет посещать без ограничений с 20 января по 1 февраля.

Это касается торговых центров, общепита, культурных и спортивных учреждений. Также без QR-кодов будут оказываться бытовые и гостиничные услуги. Такое решение принято в связи «в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19».