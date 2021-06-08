Вредные организмы нашли в импортируемых в Россию цветах

Специалисты Россельхознадзора зафиксировали рост случаев завоза в Россию цветов с вредными организмами. Зараженные цветы поставляли из Кении, Нидерландов и Италии, сообщила пресс-служба ведомства.

Объемы поставок цветов с вредными организмами увеличились за последние пять месяцев. Растительную продукцию привозили в Россию из Италии, Кении и Нидерландов. При этом ее сопровождали фитосанитарные сертификаты, выданные в Литве, Латвии и Словакии.

«Фитосанитарное состояние подкарантинных товаров, ввозимых из указанных стран, не соответствует требованиям Евразийского экономического союза: в них выявляются карантинные для стран-членов ЕАЭС объекты», — пояснила пресс-служба.

Россельхознадзор попросил иностранные компетентные ведомства провести расследования и принять необходимые меры.

«К сожалению, принимаемые странами меры не приносят желаемых результатов. Россельхознадзор фиксирует, что на фоне возросшего объема поставок грузов резко увеличились случаи обнаружений зараженной продукции», — отметило российское ведомство.

Если ввоз цветов с вредными организмами не прекратится, то Россельхознадзор объявит временные ограничения на ввоз.