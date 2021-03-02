Вредные бактерии нашли в школьной еде под Петербургом. Следователи завели уголовное дело

Повышенное содержание болезнетворных бактерий в воде и школьном питании зафиксировали в учебных заведениях Гатчинского района. Следователи уже завели уголовное дело и начали расследование.

«По факту обнаружения повышенного содержания болезнетворных бактерий в воде и пищевой продукции в школах Гатчинского района возбуждено уголовное дело», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области.

Расследовать дело будут по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. Повышенное содержание вредных бактерий выявили сотрудники территориального управления Роспотребнадзора по области. Они провели внеплановую проверку в организациях, поставляющих питание в учебные заведения.

Специалисты взяли пробы воды и продуктов. Результаты лабораторных исследований показали повышенное содержание бактерий в образцах. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины нарушений организации питания детей в школах.