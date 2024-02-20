Общество 20 февраля 2024, 11:26 Вред исподтишка. В СФ подготовили закон о наказании за саботаж в военное время Совфед подготовил проект об уголовной ответственности в военное время за саботаж

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Член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди рассказала РИА «Новости», что подготовила законопроект об уголовной ответственности за саботаж в военное время. Как отметила сенатор, инициатива должна защитить права граждан и интересы государства.

«Мы не сможем защитить себя, если кто-то будет саботировать и причинять вред. Мы же понимаем, что исподтишка можно причинить много вреда», — заявила парламентарий.

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Ковитиди сообщила, что законопроект подготовили еще осенью, но не представляли. Нужно было все выверить, согласовать, обсудить, учитывая мнение научного сообщества.

Сенатор подчеркнула, что в законе нет агрессивной составляющей, главное — защита прав и интересов граждан и государства. Это будет отдельная статья в Уголовном кодексе.

Ранее президент Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу «законом о негодяях», он отмечал, что новая норма направлена на уехавших за границу и критикующих Россию. Комитеты по безопасности и экономической политике Госдумы также подготовили законопроект о полном запрете рекламы у иноагентов.