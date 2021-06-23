«Вранье!» Адвокат Ефремова опроверг информацию о психическом расстройстве актера

Информация о том, что кассационная жалоба по смягчению приговора Ефремову якобы касается его психического расстройства, — это вранье. Об этом в разговоре с «360» заявил адвокат Петр Хархорин.

«Вранье! Вранье! Как говорят политкорректно — фейк. Вранье полное, раскачивание лодки идет перед кассационным слушанием. <…> Вранье от первого до последнего слова. Я читал это все», — возмутился Хархорин.

Собеседник подтвердил, что один из тезисов жалобы — это неучтенные смягчающие обстоятельства. Он подчеркнул, что документ подали еще полтора месяца назад.

Адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский назвал полным фарисейством то, что «Ефремов снова пытается убедить суд в том, что он не виноват в гибели водителя фургона».

«Господин Ефремов снова пытается убедить суд в том, что он не виноват в гибели Сергея Захарова, так как якобы тот был не пристегнут. По новой версии Михаила Ефремова он это определил, когда подошел к автомобилю Захарова после ДТП. Это удивительное прозрение, которое случилось с господином Ефремовым в колонии, ведь на допросе и на протяжении всего процесса он уверял, что ничего не помнит из того вечера, вплоть до того, был ли он за рулем или не был», — сказал Добровинский.

Жалоба Ефремова

Ранее СМИ со ссылкой на защиту актера сообщили о жалобе по смягчению его наказания из-за некоего психического расстройства и алкогольной зависимости. В документе, по сообщению средств массовой информации, говорится, что Ефремов якобы не виноват в гибели курьера Сергея Захарова, потому что он не был пристегнут. Хархорин также назвал это глупостью и предложил дождаться заседания суда, где станет все ясно.