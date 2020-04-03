Врачи заподозрили коронавирус у дочери Охлобыстина

У девушки заподозрили заражение коронавирусом. Так как пока никаких ухудшения здоровья у нее нет, то ее решили оставить дома на карантине.

Анфиса Охлобыстина подтвердила, что сейчас находится на карантине. «Да. Теперь карантин. Наконец прочитаю книги, до которых руки год не доходили. Занимаюсь фитнесом. Всем желаю здоровья и оптимизма! Враг не пройдет!» — написала она.

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом выросло до 4149 человек. Скончались от осложнений 34 человека. Смог побороть болезнь и выздороветь 281 пациент. Всего медики провели полмиллиона тестов.

Для того, чтобы остановить распространение инфекции по стране, президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. Также он поручил губернаторам регионов на местах принять решение о необходимых мерах.