Врачи в Новосибирске удалили, опухоль немцу, которому отказали в операции в Германии

В Новосибирске врачи удалили опухоль головного мозга 35-летнему гражданину Германии. На родине его отказались оперировать в нескольких клиниках из-за высокого риска.

Опухоль удалили нейрохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина. Об этом сообщило РИА «Новости».

Новообразование у жителя Германии находилось в области прецентральной извилины. Любая операция в этой области может привести к инвалидности, могут частично или полностью отказать левые руки и ноги. В клиниках Германии ему предложили лучевую и химиотерапию. Это бы остановило рост опухоли, но не избавило бы от эпилептических приступов.

«В поиске второго экспертного медицинского мнения пациент связался со специалистами Центра Мешалкина, обладающими обширным опытом в радикальной хирургии новообразований головного мозга. Рассмотрев медицинские документы больного и взвесив все риски, врачи пригласили мужчину на хирургическое лечение», — сообщили в центре.

Операция прошла успешно, функциональность конечной была сохранена. Также врачам удалось взять под контроль эпилептические приступы. Благодаря компьютерной навигационной системе и микроскопам удалось удалить опухоль без повреждения окружающих тканей.