Врачи в Москве прооперируют еще одного ребенка, пострадавшего при стрельбе в Казани

Один ребенок, которого транспортировали из Казани в Москву на лечение после стрельбы в школе, прооперирован. Еще одну девочку готовят к операции. Об этом сообщила директор российской детской клинической больницы Елена Петряйкина.

«Сюда привезли двоих детей. Ребенка оперировали вчера. Операция по удалению инородных тел — дробь пули в области шеи, позвоночника длилась пять часов», — заявила Петряйкина. Ее процитировал «Интерфакс».

Она отметила, что ребенок находится в стабильном состоянии, угрозы для жизни нет. Однако пока он находится в реанимации на ИВЛ в тяжелом состоянии. Врачи надеются, что операция позволит в дальнейшем перевести его на самостоятельное дыхание и начать реабилитацию.

Второй ребенок — девочка — сейчас готовится к операции. Медики будут удалять инородные тела из области грудной клетки. Петряйкина добавила, что с детьми находятся родители. С пострадавшими общаются психологи.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил о том, что трое детей были прооперированы 12 и 13 мая. Двое из перевезенных в Москву остаются в крайне тяжелом состоянии. Всего из Казани в московские больницы доставили восемь раненых.

Стрельба в казанской школе №175 произошло утром 11 мая. Туда пришел 19-летний Ильназ Галявиев. Он убил девять человек, еще 23 человека пострадали. Преступника задержали, он дал признательные показания. Ему предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц.