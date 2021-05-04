Врачи в Австралии исполнили последнее желание умирающего пациента

Австралийские врачи отвезли на скачки пациента, которому оставалось жить несколько дней. Это было его последним желанием. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что мужчина увлекался этим всю жизнь, а раньше у него были свои лошади. Перед смертью он снова хотел побывать на ипподроме. Он посмотрел соревнования с носилок, а также с ним постоянно находились два врача. В конце один из них сделал мужчине подарок.

Врачи Кемеровской детской областной клинической больницы 15 лет собирали коллекцию предметов, которые проглотили дети. Монеты, пуговицы, скрепки и ключи доставали из желудков, кишечника и даже легких.

«Такой предмет, как скрепка, который полуоткрытый. Получается, что острые концы скрепки смотрят в разные стороны. Доставать их проблематично, если мы будем продвигать его в желудок, чтобы из желудка удалить, то острым краем можем поранить стенку пищевода. Такие предметы мы стараемся удалять под наркозом», — приводит телеканал слова заведующей эндоскопическим отделением больницы Надежды Лубковой.

Каждый год в КДОКБ оперируют около ста детей, которые проглотили инородные предметы. Их достают с помощью камеры-эндоскопа.