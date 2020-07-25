Врачи уточнили число погибших в аварии в Дагестане

По предварительной информации, водитель ВАЗ-21120 выехал на встречку и врезался там в Lada Priora, Kia Rio и ВАЗ-21101.

В результате аварии два человека погибли на месте. Вскоре на вызов выехали четыре бригады скорой помощи Хасавюрта. Медики сразу же оказали экстренную помощь семерым пострадавшим и отвезли их в Хасавюртовскую ЦГБ. Из-за тяжелейших травм, несовместимых с жизнью, один из них умер до приезда в стационар. По данным ведомства, еще один человек поступил в медучреждение в состоянии агонии. Несмотря на усилия врачей, через час он скончался в больнице.

Другим пострадавшим оказали помощь в больнице. Два человека побывали в травмпункте, после чего уехали домой. Троих участников аварии в состоянии средней тяжести доставили в отделение травматологии, один из этих пациентов потом самостоятельно покинул отделение. Сейчас двое пострадавших лежат в травматологическом отделении больницы. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Авария произошла ночью 25 июля на федеральной трассе «Кавказ», на выезде из села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана. Момент столкновения легковушек попал на видео.