Важное 15 декабря 2022, 16:28 Врачи-стажеры появятся в первичном звене здравоохранения России Путин предложил ввести в первичном звене здравоохранения новые должности РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин предложил ввести должности врачей-стажеров в первичном звене здравоохранения. Такую идею он озвучил 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию ведет РИА «Новости».

«Предлагаю <…> ввести должности врачей-стажеров, чтобы ординаторы второго года обучения могли работать по специальности, прежде всего в первичном звене», — сказал он.

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По его мнению, размер дополнительных выплат медицинским работникам не должен находиться в зависимости от региона.

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Уровень зарплат, отметил президент, должен выйти в 2023 году на такой уровень, чтобы в стране сократилось количество бедных людей. Также он призвал увеличить число новых рабочих мест. Новые регионы страны должны выйти на общероссийский уровень жизни уже к 2030 году.

Глава государства добавил, что до конца первого квартала нового года правительство подготовит программу социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Жителям новых регионов откроют доступ к программе материнского капитала и увеличат все социальные стандарты до средних по России.