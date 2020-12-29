Медики, спавшие возле пациентки в Ленобласти, оказались студентами

В Сети появилось фото с врачами, лежащими у койки ковидного больного на полу. В больнице города Сосновый бор рассказали «360», что медики присматривали за сложной пациенткой.

«Ну они не спали. У нас работает студенческий отряд, который помогает нам в ковидном отделении. В два часа ночи у одной из пациентки случилась паника на фоне снижения сатурации [сатурация — насыщение крови кислородом]. Она начала вырывать свои трубки, маску кислородную», — рассказала Наталья Еремян, специалист пресс-службы ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России.

Студенты-медики, выполняющие обязанности санитаров, пришли к пациентке, чтобы успокоить ее. Они решили провести эту ночь с ней, сидя на полу. Медики не хотели покидать больную, потому что боялись, что могло что-то случиться.

Еремян утверждает, что если бы студенты хотели поспать, они бы спустились в свои комнаты. Их общежитие находится на первом этаже здания больницы.

Наказывать медиков не будут. После окончания смены их студенческого отряда они получат благодарственные письма и предложения по работе после окончания университета.